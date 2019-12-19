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Tatlıcılar ve Pastacılar Odası'ndan 'cevizli baklava' önerisi

DHA

ADANA Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Metin Taylancı, sene başında kilogramı 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının yaklaşık 200 liraya çıktığına dikkati çekerek, "Önlem alınmaz, artış devam ederse sektör çok büyük sıkıntıya düşer" dedi. Taylancı, üretici ile tüketiciye ise fıstık fiyatlarındaki yüksek artışa bir çözüm bulunana kadar Antep fıstığına alternatif olarak cevizli baklavaya yönelmelerini önerdi. 

ADANA Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Metin Taylancı, sene başında kilogramı 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının yaklaşık 200 liraya çıktığına dikkati çekerek, "Önlem alınmaz, artış devam ederse sektör çok büyük sıkıntıya düşer" dedi. Taylancı, üretici ile tüketiciye ise fıstık fiyatlarındaki yüksek artışa bir çözüm bulunana kadar Antep fıstığına alternatif olarak cevizli baklavaya yönelmelerini önerdi. 
Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) bağlı Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Metin Taylancı, baklavanın ana maddelerinden olan iç fıstık fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle son günlerde üyelerinden yoğun şikayet aldıklarını kaydetti. Üretimi olumsuz yönde etkileyecek bir doğal afet yaşanmamasına ve ekim alanlarında bir daralma söz konusu olmamasına karşın iç fıstığın kilosunun 200 liraya dayandığını dile getiren Taylancı, maliyet artışının zaten darda olan esnafı daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığına dikkati çekti.
Tatlıcı ve pastacı esnafının maliyet artışlarını ürün satış fiyatlarına yansıtamadığına vurgu yapan Başkan Metin Taylancı, "Odamıza kayıtlı olan tatlıcı, pastacı, yufkacı ve börekçi esnafımız, kayıt dışı çalışan Suriyeli esnaf ve seyyar satıcıların neden olduğu haksız rekabet sebebiyle zaten çok zor şartlar altında ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Hal böyle iken, gıda toptancılarının fıstık fiyatlarına yaptığı fahiş zamlar karşısında esnafımız ne yapacağını şaşırdı" dedi.
'ESNAFIN SIKINTISI KATLANDI'
Yeni yıla girerken iç fıstık fiyatının 200 liraya yaklaşmasına karşın esnafın ürünlerini eski fiyattan sattığına dikkati çeken Başkan Taylancı, "Ülkemiz enflasyonla topyekün mücadele ederken, tatlıcı ve pastacı esnafımız maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtmayarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Ancak tüccarların son günlerde fıstık fiyatlarına yüzde 30´lara yakın ekstra zam yapmaları zaten darda olan esnafımızın sıkıntılarını katladı. Fiyat artışları daha makul seviyelerde yapılabilirdi. Devlet büyüklerimizden esnafımızın sesine kulak vermelerini istiyoruz. Vergisini, SGK primlerini zamanında ödeyen, yanında işçi çalıştıran esnafımızın daha fazla zorda kalmaması için gereken önlemlerin bir an önce alınmasını istiyoruz. Aksi halde sektör ve esnafımız çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır" diye konuştu.
TÜKETİCİYE 'CEVİZLİ BAKLAVAYA YÖNELİN' ÇAĞRISI
Tatlıcı ve pastacı esnafı ile vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Taylancı, fıstık fiyatlarındaki yüksek artışa bir çözüm bulunana kadar üretim ve tüketimde Antep fıstığına alternatif olarak cevizli baklavaya yönelmelerini önerdi. Fiyat olarak fıstığa göre çok avantajlı olan cevizin sağlık açısından da son derece önemli bir besin maddesi olduğunun altını çizen Başkan Metin Taylancı, "Tatlıcı ve pastacı esnafımızdan üretimi cevizli baklavaya kaydırmalarını önerirken, vatandaşlarımıza da fıstığa oranla sağlık açısından daha fazla faydası bulunan cevizin kullanıldığı baklava ve tatlı çeşitlerini tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Cevizli baklava tüketiminin yerleşmesi baklava üretiminin maliyetini düşüreceği gibi, fıstık fiyatlarında da bir gerileme yaşanmasına vesile olacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan cevizli baklava tüketmeleri noktasında duyarlı davranmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ADANA

19 Aralık 2019 Perşembe

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