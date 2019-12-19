TOKİ müjdesi Adanalıları sevindirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği `100 Bin Sosyal Konut Projesi´ kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Adana'da 2 bölgeye toplam 1799 konut yapılacak.
Projenin Adana ayağı hakkında bilgiler veren Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konutların Sarıçam ilçesindeki Akkuyu ve Buruk Mahalleleri´nde yapılacağını kaydetti. Projeler için 30 Aralık´ta ihaleye çıkılacağını anlatan Karslıoğlu, vatandaşların 15 Ocak 2020´ye kadar kura çekimi için başvurabileceklerini dile getirdi. Dar gelirlilere hitap eden devasa projenin Adana ekonomisine can suyu olacağını vurgulayan Karslıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkür etti.
EKONOMİYE CAN SUYU
Karslıoğlu, projenin detaylarını şöyle açıkladı:
"Buruk Mahallesi´nde 2´nci bölge 1´inci etapta 473 konut, 21 dükkan ve 1 cami yapılacak. 2´nci etapta ise 413 konut, 13 dükkan ve 1 cami olmak inşa edilecek. Akkuyu bölgesinde de 913 konut yapılacak. Yani toplamda 1799 civarında 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire olacak. Vatandaşlar 85 metrekare olan 2 artı 1 daire için 500 TL, 100 metrekare 3 artı 1 daire için ise 1000 TL yatırarak kuraya başvurma hakkı elde edebilecek. Şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimlere de yüzde 10´luk bir kontenjan ayrılmış durumda. Ev almaya hak kazanan vatandaşlarımız 0.49 faizle 2 artı 1 için 890 TL, 3 artı 1 daire için ise 1020 TL taksitle 240 ayda ev sahibi olabilecek. Ayrıca, daha önceki projelerde de örneği olduğu gibi belli bir yıldan sonra borcun yüzde 25´inin silinmesi kaydıyla peşin parayla satış tamamlanıyor."
Ev sahibi olmayan vatandaşlar ise ekonomik zorlukların yaşandığı dönemde müjdelenen projeyi sevinçle karşıladıklarını bildirdi.
ADANA
19 Aralık 2019 Perşembe
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