Özden: "Temsa üretime geçirilmeli"

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED), kurumsal üyesi Temsa’ya sahip çıktı.

GED Başkanı Esra Özden, yaptığı açıklamada, genç girişimcilere ‘Türkiye’de inovatif yatırımın en güzel örneği’ olarak örnek gösterdikleri Temsa’nın üretimi durdurmasından üzüntü duyduklarını söyledi. Özden, “Elektrikli otobüsün dünya lideri olacaksınız, ortaya koyduğunuz ürün pilden yazılıma kadar arge’siyle size ait olacak, ürününüzü 70 ülke beğeniyle kullanacak ve üretiminiz duracak. Bu anlaşılabilir bir durum değil. Alanındaki en gelişmiş arge merkezi, ‘Maker Lab’ ünitesi, mühendisleri ve gelecek vizyonuyla genç girişimcilerimiz için bir değer olan Temsa’da üretimin, Türk sanayisinin dünya genelinde daha fazla prestij kaybetmeden başlamasını arzu ediyoruz. Ekonomi yönetiminin Temsa’yı şekli nasıl olursa olsun üretime geçirmesini bekliyoruz” dedi.

ADANA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.