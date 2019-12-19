Kocaispir: "Kültür Evlerimiz adeta birer eğitim yuvası"

Yüreğir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 11 Kültür Evi’ndeki ücretsiz kurslar yoğun ilgi görüyor.

Yüreğir Belediyesi Kültür Evlerindeki 678 ve 12. sınıflara yönelik eğitime destek kursları, KPSS, Yabancılara Türkçe, İngilizce, Autocad, Okuma Yazma, Kur’anı Kerim, Giyim Tekno, Kuaförlük, Cilt Bakım, El Sanatları, Resim, Rölyef, Ebru, Çini, Hediyelik Eşya, Seramik, Dokuma, Dikiş, İğne Oyası, Trikolaj, Aşçılık, İşaret Dili, Hızlı Okuma, İlk Yardım, Bilgisayar İşletmeciliği, Adli Kalem İşleri, Klavye, Müzik, Bağlama, Halk Oyunları, Modern Dans, Bale, Tekvando, Pilates, Futbol, Atletizm, Güreş, WuShu, Kickboks, Zeka Oyunları ve Çocuk Gelişim kursları ile kreşler yoğun ilgi görüyor.

Yüreğir Belediyesinin asli görevi olmamasına rağmen çocukların rahat ortamlarda eğitim öğretimlerine devam etmeleri için ilçedeki bütün okullara destek olduklarını da belirten Başkan Kocaispir, “Eğitime Dokun projemizle bütün okullarımızın bakım onarım ve temizliğini gerçekleştirdik. Bütün Kültür Evlerimizi çocuklarımızın eğitimine açtık. Bin 500 öğrencimize eğitim seti dağıttık. Eğitime büyük önem veriyoruz” dedi.

Şuan 6 bin 226 öğrenci ve kursiyerin kayıtlı olarak kurslara devam ettiğini belirten Başkan Kocaispir, Kültür Evlerinin adeta birer eğitim yuvası olduğunu söyledi. Kültür Evlerindeki ders takviye kurslarından, yetişkinlere yönelik hobi ve meslek kurslarından bütün Yüreğirli vatandaşların ücretsiz faydalandığını dile getiren Kocaispir, “Kültür Evlerimizdeki 100’e yakın eğitim, hobi ve meslek kurslarımız ne mutlu ki yoğun ilgi görüyor. Her yıl bu kurslarımızdan 7’den 70’e binlerce insanımız faydalanıyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

ADANA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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