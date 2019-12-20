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Adana'da TEMSA için ortak çağrı

DHA

ADANA'da belediye başkanları ile oda başkanları, bankalara olan kredi borçları nedeniyle yönetim tarafından üretimi durdurulan, Türkiye'nin önde gelen otobüs ve midibüs üreticileri arasında yer alan TEMSA Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tekrar üretime başlaması için ortak çağrı yaptı.
Adana Sanayi Odası´nda düzenlenen basın açıklamasına; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Ticaret Odası, Ceyhan Ticaret Borsası, Kozan Ticaret Odası, Kozan Ticaret Borsası, Adana Organize Sanayi Bölgesi ve Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği´nin TEMSA´nın karşı karşıya kaldığı duruma yönelik hazırladığı ortak açıklamayı okuyan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, basın açıklamasının yapıldığı salonun adının Sakıp Sabancı Salonu olduğuna dikkat çekerek, Sabancı ailesinin Adana için önemli bir değer olduğunu söyledi. TEMSA´nın Amerika´da ilk 4´te, Avrupa´da ilk 8´de yer alan bir kuruluş olduğunu söyleyen Kıvanç, "TEMSA, yılda 11 bin 500 araç üreten, 66 ülkeye, tamamen Türk mühendislerinin tasarımı otobüslerimizi ihraç eden, elektrikli otobüste dünyada önde yer alan üreticilerden biridir. Ayrıca bu kuruluş, 2018 yılında gerçekleştirdiği 125 milyon dolar ihracatıyla Türkiye´nin en büyük 123´üncü ihracatçı şirketi olarak ülkemizin ve bölgemizin istihdam gücünü artırmış ve cari açığın kapatılmasına da önemli katkı sağlamıştır" dedi.
TEMSA´YI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ
TEMSA´nın içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten bir an önce çıkıp sorunlarının giderilmesini beklediklerini anlatan Başkan Kıvanç, hiçbir ülkenin böyle bir kuruluşu kaybetmek istemeyeceğini ve Adana başta olmak üzere tüm Türkiye olarak TEMSA´yı kaybetmek istemediklerini söyledi. Kıvanç, "Her ne kadar artık TEMSA, Sabancı ailesinin olmasa da ailenin bu noktada üzerlerine düşeni yapacağına eminiz. TEMSA sadece Adana´nın değil Türkiye´nin değeridir. Ülke olarak oldukça hassas bir dönemdeyiz. Zaman üretime, ihracata, istihdama, yüksek teknolojiye sahip çıkma zamanıdır. Zaman, TEMSA´ya sahip çıkma zamanıdır" diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, TEMSA Genel Müdürü ile görüştüklerini durumun çok da kötü olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"200 milyon dolar civarında bir borç var ve bunların büyük bölümünün vadesinin 2020 yılında geleceğini öğrendik. Küçük bir anlaşmazlıktan dolayı bankaların kredileri erken çağırdığını duyduk. Bence çözülemeyecek bir durum yok. Bu olaya odalar, Adana´nın dinamikleri de el attığına göre Ankara da bu işi ciddiye alıp, kısa sürede çözecektir. TEMSA, 26 milyon euroluk ihracata hazır ürüne sahip. Bugün yıllık 2 milyar dolarlık ihracat yapan Adana´da TEMSA tek başına 125 milyon dolar ihracat yapıyor ve böyle bir müessesenin durması hepimizi derinden yaralıyor. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

ADANA

20 Aralık 2019 Cuma

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