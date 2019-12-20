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Kış hastalıklarıyla savaşan 8 besin Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, mevsim sebze ve ...

İHA

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, özellikle kış aylarında hastalıklardan korumak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın şart olduğunu, bu nedenle hastalıklardan korunabilmek için mevsim sebze ve meyvelerine sofralarda bolca yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Kış hastalıklarıyla savaşan 8 besin Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, mevsim sebze ve meyvelerine sofralarda bolca yer verilmesi gerektiğini söyledi

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, özellikle kış aylarında hastalıklardan korumak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın şart olduğunu, bu nedenle hastalıklardan korunabilmek için mevsim sebze ve meyvelerine sofralarda bolca yer verilmesi gerektiğini söyledi.
Merve Sehlikoğlu, bağışıklık güçlendirici en güzel kaynağın doğal besinler olduğunu, bunlardan bazılarının özellikle şifa dağıtıcı bir etkisi olduğunu belirterek bu besinlerden 8’ini şöyle anlattı:

"Balkabağı
Lif açısından zengin, yüksek miktarda beta karoten içeren balkabağı, vücudu mikroplardan korurken zararlı radikallerle de savaşıyor. Balkabağı, içerdiği mineraller sayesinde antioksidan kapasitenin artmasına ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. Balkabağının bol miktarda sahip olduğu C vitamini, soğuk algınlığına ve virüslere karşı kalkan görevi görürken hastalık esnasında daha hızlı bir iyileşme sağlıyor.

Yeşil soğan
Doğal bir antibiyotik olan yeşil soğan, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklarla savaşmak için vazgeçilmez bir besin. Zengin C vitamini ve mineral deposu olan yeşil soğan, mikroplarla savaşırken aynı zamanda özellikle çocuklarda ciddi sorunlar yaratabilen boğmaca, astım gibi şiddetli hastalıkla baş etmede de oldukça etkin.

Ispanak
K vitamini, folik asit, demir ve kalsiyum yönünden zengin olan ıspanak, içeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemine yardım ediyor. Yine içerdiği bol miktarda lif ile bağırsak dostu sebzeler arasında yer alan ıspanak, kabızlıktan korunmaya da yardımcı oluyor.

Turunçgiller
Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi besinler tam bir C vitamini deposu olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri mevsimi olan kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından korurken posaları sayesinde bağırsak sistemi de yarar görüyor.

Kivi
Özellikle grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı fayda sağlayan kivi içerdiği bol miktardaki C vitamininin yanı sıra aynı zamanda A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından da oldukça zengin bir besin. Kivinin aynı zamanda kış aylarında artan astım ataklarını önlemede de etkisi olduğu biliniyor.

Brokoli
Lahanagiller familyasının bir üyesi olan brokoli, A, C, D, E, K vitaminleri ile demir, kalsiyum ve potasyum gibi mineralleri yüksek oranlarda barındıran bir besin. Çiğ ve haşlanarak tüketilebilen brokoli, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkili oluyor. Brokoli aynı zamanda içeriğinde bulunan 'sulforaphne' ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardım ediyor.

Yağlı tohumlar
Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumların E vitamini, çinko, magnezyum, omega 3 gibi yağ asitleri ile mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirdikleri biliniyor. Bu nedenle günde bir avuç içi kadar olmakla beraber çiğ olarak tüketmek özellikle kışın hastalıklardan korunmada faydalı oluyor.

Yeşil biber
Soğuk algınlığı, nezle ve gripten korunmak için bol miktarda C vitamini içeren besinlerin tüketilmesi önem taşıyor. Yeşil biber de içerdiği yüksek orandaki C vitamini ile hem koruyucu hem de tedavi edici etkiye sahip besinlerden. Bu nedenle yeşil biberi sabah kahvaltısı veya diğer öğünlerde çiğ olarak ya da yemeklerin yanında salatalarda tüketmek hastalıklara karşı korunma sağlıyor."

ADANA

20 Aralık 2019 Cuma

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