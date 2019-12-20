Topoğlu:" Genç Ofislerin sayısını artıracağız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Genç Ofislerinin sayılarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, bir dizi ziyaretler için geldiği Adana’da üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Genç Ofis’te gerçekleşen buluşmada, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, Yüreğir Gençlik Merkezi Habip Bilgin ve yüze yakın üniversiteli genç yer aldı.

Öğrencilerin ihtiyaçları ve çözümleri ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulunan Emre Topoğlu, “Bütün genç ofislerimizde çok kıymetli çalışmalar gerçekleştiğini takip ediyoruz ama burasının ayrı bir önemi var, benim ve çalışma arkadaşlarımın nazarında. Burayı model olarak gösteriyoruz. Sadece fiziki anlamda söylemiyorum, sizler olmadan burasının bir anlamı yok. Hakikaten çok samimi, çok sıcak bir ortam var. Biliyorum ki, çok güzel faaliyetler yapılıyor. Bu faaliyetlerin daha da artarak çok daha fazla kardeşimize ulaşması için Genç Ofislerimizin sayılarını artırma çalışmaları yapıyoruz. Çok yakın zamanda Cumhurbaşkanımıza tüm bakanlarımızın olduğu bir ortamda bu konu ile ilgili bir sunum yaptık. Sizlere bu sunumun kitapçıklarını vermek isterim. O sunumda burasının görsellerini kullandık. Genç Ofislerimiz, sizlerin serbest zamanlarınızı çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirebilmenizi sağlamak amacıyla hizmetinizdedir. Buradaki imkanları sonuna kadar kullanmanızı isterim. Türkiye son dönemlerde birçok alanda olduğu gibi gençlere hizmet noktasında da çağ atlamıştır. Bizlerin bu anlamda tek amacı siz gençlerimizin önünü açmak, vatana, millete faydalı hizmetler yapmanıza yardımcı olmaktır” diye konuştu.

Buluşmanın sonunda Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu’na Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

ADANA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:14

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