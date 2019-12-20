Ahmet Taşyürek: “Adana Demirspor’u tebrik ediyorum”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Adana Demirspor maçının ardından, “Adana Demirspor kazandı tebrik ediyorum. Biz artık Erzurumspor maçına bakacağız” dedi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor’a 42 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, “Adana Demirspor maçının zor olacağını biliyorduk ama ilk yarı o kadar kötü ve dağınık bir pozisyon hiç beklemediğimiz bir şeydi. Bizim de defansta ve takım savunmasında sorunlarımız var ama bugün zirve yaptık. 1 maçımız daha var. Devre arası tüm bu sorunları giderirsek en az 10 puan daha üzerine koyabileceğimizi söyleyebilirim. Adana Demirspor dün bizi çok iyi ağırladı ancak 32’den sonra ne oldu bilmiyorum. Tribünden yabancı madde atılıp kulübeye saldırdılar. İlişkilerimiz her zaman iyidir. Adana Demirspor kazandı tebrik ediyorum. Biz artık Erzurumspor maçına bakacağız” diye konuştu.

ADANA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:14

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