Silahlı satırlı kavgaya karışan muhtar ve kardeşi tutuklandı 1'i kadın 3 zanlı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Adana'da alacakverecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı, satırlı kavgada 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen muhtar ve kardeşi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. isimli kişi, Sedat S. ile Ali Can A.'dan 50 bin lira borç para aldı. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen Hüseyin A. parayı ödemedi. Bunun üzerini Sedat S. ve Ali Can A., parasını almak için Hüseyin A.'yı aramaya başladı. Sedat S. ve Ali Can A., Hüseyin A.'yı bulamayınca kardeşi İsmet A.'nın bakkalına gitti. Zanlılar İsmet A.'ya "Kardeşin nerede bize borcu var vermiyor" deyince İsmet A. kardeşinin yerini bilmediğini söyleyerek "Burada yok" diye yanıt verdi. Bunun üzerine taraflar arasında önce sözle sonra da satırlı silahlı kavga çıktı. Kavgaya Sedat S., Osman A., Ali Can A. dini nikahlı eşi Fas uyruklu Sham B., karşı taraftan ise muhtar Ferit A. ve kardeşi İsmet A. karıştı. Çıkan silahlı satırlı kavgada Ali Can A. ağır yaralanırken, Sham B. koluna ve bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan hemen sonra ise Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, kısa sürede muhtar Ferit A. kardeşi İsmet A. ve Sedat S., Osman A. ve Sham B.'yi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan muhtar Ferit A. ve kardeşi İsmet A. tutuklanırken diğer 3 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

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