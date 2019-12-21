Adana'daki drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

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ADANA'da, 'drone' kamerayla havadan takibin yapıldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16´sı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı öne sürülen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 Aralık'ta, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekiplere, özel harekat polisleri de destek verdi. Ayrıca polis, şüphelilerin çatılardan ve arka sokaklardan kaçmaması için 'drone' kamerayla havadan takip yaptı. 21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda narkotik köpekle evlerde yapılan aramada, kavanoz içerisinde 31 gram esrar, 0.99 gram eroin, 0.90 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 9 kişinin arandığı belirtildi.





ADANA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

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