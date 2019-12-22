Adana’da bin polisle 'drone'li park uygulaması

"O benim sünnetim değildi"

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Adana’da emniyet güçleri, dinlenme parklarında toplumun huzur ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Adana şehir merkezindeki toplumun dinlenme alanları olan park ve bahçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bin polisin katıldığı uygulamada 2 bin 875 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

ADANA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:32

YATSI 18:54

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