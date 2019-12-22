Adana´da hava destekli asayiş uygulaması

"O benim sünnetim değildi"

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ADANA´da polisin yaptığı hava destekli asayiş uygulamasında, aranan 4 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü´nün çeşitli birimlerinden 958 polis, merkez Seyhan ilçesindeki parklarda ve ara sokaklarda uygulama gerçekleştirdi. Helikopter ve drone destekli uygulamada 4 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Uygulamada 2 bin 875 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.



ADANA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

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