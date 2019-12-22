"Miss You Deutschland" Adana’da Üç hikaye tek gösterimle Alaattin Kanlıoğlu söyleşisi Adanalı fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, Fotoğraf Sanatçısı Dr. Alahattin Kanlıoğlu, Altınoran Galeride “Miss You Deutschland”, “Myanmar” ve “Yaşadığım Şehir İzmir” fotoğraf gösterimleri ve söyleşisiyle Adanalı fotoğrafseverlerle buluştu.

Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin düzenlediği fotoğraf gösterimi ve söyleşisinin konuğu olan ünlü fotoğrafçı Alaattin Kanlıoğlu Adanalılara tecrübeleri aktardı. Üç farklı serginin gösteriminin yapıldığı söyleşide konuşan Kanlıoğlu, bir şehrin en güzel fotoğrafını o şehrin kültürüyle yoğrulmuş olanın çekebileceğini belirtti. Kanlıoğlu, “Elinizdeki görsel bir fotoğraf ise fotoğraf dilini kullanarak elinizdeki kültürü en iyi siz anlatırsınız. Bir Alman ya da bir Myanmarlı değil. Eğer Adanalıysanız Adana’yı en iyi siz anlatırsınız. Ben Adana’ya bir kere ya da iki kere geldim diyelim güzel bir kaç kareyi tesadüfen yakalarım. Burada yaşamadım burada hayatımın önemli bir zamanını geçirmedim” diye konuştu.

Kültür ve gezi fotoğrafçılığı yapmak isteyenlere tecrübelerini aktaran Kanlıoğlu, Myanmar’ın biçilmiş kaftan olduğunu aktardı. Kanlıoğlu, “Eğer kültür ve gezi fotoğrafçılığı ilgi alanınızdaysa Myanmar’ı birinci sıraya yerleştirebilirsiniz” dedi. Fotoğrafçılığa başladığı andan itibaren esas önemsediği durumun eleştiri olduğunu aktaran Kanlıoğlu, övgü yerine eleştiri ve önerileri daha çok duymak istediğini bu eleştiri ve önerilerin kendini daima bir adım ileriye taşıdığını düşündüğünü ifade etti.

Fotoğrafçılıkta bilginin, zamanın ve paranın bir araya geldiğinde başarının kaçınılmaz olduğunu belirten Kanlıoğlu, her insanın bu üç durumu bir arada yakalayabilmesinin zor olduğunu söyledi. Kanlıoğlu, “Hepimiz için ideal bir karışım ortaya çıkmıyor. Bizi besleyecek en önemli şey farklı kültürleri farklı ülkeleri tanımak farklı fotoğrafçılar tanıyarak onlarla işler yapabilmek. Bir dili biliyorsunuz ama o dilde yazılmış eserleri okumadan kendinizin ne çıkartacağını keşfedemezsiniz” dedi.

ADANA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

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