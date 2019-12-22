Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Seyhan İşitme Engelliler İlköğretimim Okulu’nda “Konuşan Gözler “etkinliği düzenledi.

Seyhan İşitme Engelliler İlköğretim Okulunun duvarına öğrencilerle birlikte grafiti ile resim çizildi. Tüm okula ızgara şiş tavuk ve ayran ikramının ardından okulda okuyan öğrenci sayısı kadar yeni yol hediyesi olarak çocuklara bere hediye edildi.

Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nüvit Dağtekin, "Konuşan Gözler" etkinliği kapsamda Seyhan İşitme Engelliler İlköğretim Okulu’nun duvarını orada okuyan çocuklarla beraber grafiti ile boyadık. Yatılı kalan öksüz, yetim çocukların artık dertleşip, konuşacakları hayal kuracakları bir duvarları var. Beraber mangal yaparak paylaşmanın tarifsiz güzelliğini yaşadığımız için çok mutluyuz, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

ADANA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

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