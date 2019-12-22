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Dost Oyuncular "Pir Sultan Abdal"ı sahneye koyacak

İHA

Adana'nın 55 yıllık amatör tiyatro topluluğu Dost Oyuncular, Erol Toy'un yazdığı "Pir Sultan Abdal" oyununu sahneye koymak için provalara başladı.

Dost Oyuncular "Pir Sultan Abdal"ı sahneye koyacak

Adana’nın 55 yıllık amatör tiyatro topluluğu Dost Oyuncular, Erol Toy’un yazdığı "Pir Sultan Abdal" oyununu sahneye koymak için provalara başladı.
Geçen yıl Şeyh Bedreddin’i sahneleyen Dost Oyuncular’ın Yönetmeni Bülent Uz, 16. Yüzyılda yaşayan Pir Sultan Abdal’ın Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Banaz Köyünde doğduğunu belirterek, tarihte yerini almış, Pir Sultan Abdal’ın fikirlerini ve mücadelesini günümüz insanlarına aktarmak için bu oyunun hazırlığına başladıklarını söyledi. Uz, 2020 Ocak ayında ilk gösterimi Adana’da gerçekleştireceklerini ve daha sonra da turneye çıkacaklarını söyledi.
Oyunda Mehmet Yaşar, Süheyla Yanar, Erna Edis ve Hasan Butuk yönetmen yardımcıları, Ertuğrul Yılmaz teknik yönetmen, dekorkostümde Ümit Torun ve Koray Tufan, müzikte Mustafa Karasaç, Işıkta Ergin Ayman görev yapıyor.
Pir Sultan Abdal oyununda ise şu sanatçılar rol alıyor:
"Hasan Butuk, Mehmet Yaşar, Erna Edis, Süheyla Yanar, Ertuğrul Yılmaz, Mustafa Karasaç, Ümit Torun, Mehmet Özdek, Gürol Durak, Ergin Ayman, Olcay Heybeli, Gökhan Kapıcı, Yaren İpek Butuk, Ayfer Ünlü, Murat Koray Tufan, Fatma Kar, Vahit Şahin, Yalçın Toprak, Aykan Dağparçası ve Ada Kapıcı.

ADANA

22 Aralık 2019 Pazar

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