Seyhan’da Şeb-i Yelda kutlaması Akay: “İyilik dilekleriniz gerçekleşsin”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bu kez İran ve Afganlı kadınların da iştirak ettiği Şebi Yelda (Kış dönümüen uzun gece) etkinliğine katıldı.

Emek Mahallesinde bulunan Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen Şebi Yelda etkinliğinde ritüele göre başta karpuz ve nar olmak üzere her tür yiyecek hazırlandı ve yenildi. Çocukların rengarenk boyandığı Şebi Yelda kutlamasında kadınlar en uzun gecenin atlatılarak güneşin daha çok kendini göstereceği döneme ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

21 Aralık tarihinin en uzun gece ve kış dönümü olması nedeniyle bir özelliğinin olduğunu kaydeden Seyhan Belediye Bakanı Akif Kemal Akay, bu dönemi inanış ve kültür olarak daha da anlamdırarak kutlayan vatandaşların olduğunu anımsattı. 21 Aralık kış dönümünün bazı bölgelerdeki bir diğer adının Şebi Yelda olduğunu kaydeden Başkan Akay şöyle konuştu;

“Kış dönümünde başta İran olmak üzere birçok yerde, Şebi Yelda günü kutlamaları yapılır. Bu ritüeli sürdüren halkımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz önemli çalışmaları kadınlarımızla birlikte yapıyoruz. Bugün de inanış veya kültür olarak kendileri için önemli olan Şebi Yelda gününde kadınlarımızla bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu özel gününüzde tüm iyilik dileklerinin gerçekleşmesi, tüm kötülüklerin hepimizden uzak kalmasını diliyorum. Şebi Yelda gününüzü kutluyorum”

Başkan Akay, renkli görüntülerin oluştuğu Şebi Yelda kutlamalarında ritüele göre getirilen yiyecekleri inceledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Akay’ın ayrılmasından sonra Kadınlar Şebi Yelda kutlaması çerçevesinde doyasıya eğlendi.

ADANA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

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