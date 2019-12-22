Ankara'da "Adana Lobisi" kuruluyor Ankara’da bulunan milletvekilleri, bürokratlar, öğrenciler ve esnaf bir araya gelerek Adana Lobisi için çalışmalarını hızlandırdılar Sarıeroğlu: "Biz her türlü çalışmalarında yardımcı olacağız"

Ankara’da bulunan milletvekilleri, bürokratlar, öğrenciler ve esnaf bir araya gelerek Adana Lobisi için çalışmalarını hızlandırdı.

Adana Karaisalılar Aladağlılar ve Pozantılılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (AKAPDER) 3. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yemekli gece düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, gecede yaptığı konuşmada, AKAPDER’in çalışmaları ve hizmetlerini yakından takip ettiğini, derneğin çalışmalarına katkı koymak için elinden gelen desteği yapacağını söyledi. Sarıeroğlu, "Bu tip dernekler ve sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz. AKAPDER’in Ankara’da bulunan Adanalıları bir araya getirmesi güzel bir çalışma fakat tam bir Adana Lobisi oluşturabilmek için isminin Aladağlılar ve Pozantılılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yerine tüm Adanalıları kapsayacak şekilde bir isimle çalışmalarına devam etmesi daha güzel olacaktır. Biz her türlü çalışmalarında yardımcı olacağız ve Adana Lobisine destek vereceğiz. Bu duygularla hem Adana’dan gelen misafirlerimize hem de Ankara’da çeşitli görevlerde bulunan ve geceye teşrif eden hemşehrilerimizi selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



Kılıcı ve iz bırakacak hizmetler

AKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sakarya ise yaptığı konuşmada, Adana olarak bürokraside fazla yer almadıklarını bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini belirterek, "Adanamıza ve bölgemize daha etkili hizmetin gelebilmesi için bürokrasi de etkili ve güçlü olabilmemiz önemli, bunun için de Sayın Jülide Sarıeroğlu, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız siyasi parti temsilcilerimizin yardımını bekliyoruz. Bunun için gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Hep birlikte sizlerinde destek ve önerileriyle, nice kalıcı ve iz bırakıcı, hizmetler verebilmenin heyecanı ve azmiyle, Allah’ın izniyle nice başarılara ve hedeflere ulaşmak üzere, cümlemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Geceye, Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Tamer Dağlı, MHP Milletvekili Muharrem Varlı, 23 ve 24. Dönem AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan Zopçuk, MHP 25. Dönem Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Adnan Özen, SGK Starteji Daire Başkanı Mehmet Akif Dostbil, Orman Genel Müdürlüğü Staretji Daire Başkanı Zekeriya Nane, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşat Doğan, Ülkem Partisi Adana İl başkanı Yaşar Özer, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çam ve Karataş Belediye Başkanı Necip Tosun, Adana Büyükşehir Meclis Üyesi Vedat Gündoğan, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Ankara Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, AK Parti Seyhan Kadın Kolları Başkanı Hacer Ceylan, Ankara’da görev yapan bürokratlar, meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

ADANA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

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