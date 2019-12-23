Sanatçı Ercan Kont, 77 yaşında yaşama veda etti

ADANALI tiyatro ve sinema oyuncusu, şair Ercan Kont, kaldığı özel huzurevinde yatağında ölü bulundu. 77 yaşında hayatını kaybeden Kont, yerel televizyon kanalında okuduğu 'Cinnet' isimli şiir ile sosyal medyada fenomen olmuştu.

50 yılı aşkın sanat hayatında sayısız tiyatro oyunu ve sinema filminde rol alan, şiirleriyle de büyük beğeni kazanan Ercan Kont, bir süre önce Alzheimer hastalığına yakalandı. Tedavi gören ve merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde kalan sanatçı, dün gece yarısı yatağında ölü bulundu. Yaklaşık 4,5 yıl önce bir yerel televizyon kanalında okuduğu 'Cinnet' isimli şiir ile sosyal medyada fenomen olan sanatçı Kont'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kont'un, kalp krizi ya da Alzheimer hastalığından hayata veda ettiği düşünülüyor.



ADANA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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