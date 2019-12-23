Boğuldu mu intihar mı etti? Yol kenarında battaniyeye sarılı şekilde bulunan ve boynunda ip izi olan şahsın geri dönüşüm fabrikasında intihar ettiğini, iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceğinden korktukları için de cesedi yol kenarına attıklarını ileri süren 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı şekilde bulunan ve boynunda ip izi olan şahsın geri dönüşüm fabrikasında intihar ettiğini, iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceğinden korktukları için de cesedi yol kenarına attıklarını ileri süren 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesi'nde 17 Aralık günü meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında bir vatandaş, narenciye bahçesi yakınında yol kenarında battaniyeye sarılı hareketsiz halde yatan bir erkek şahsın olduğunu gördü. Şahıs hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Önce şahsın evsiz biri olduğundan soğuktan donmuş olabileceği düşünüldü. Ancak yapılan incelemede şahsın yüzünde yara izleri ve morluk ile boynunda ip izi tespit edildi. Boynunda yapılan ilk incelemede şahsın iple boğularak öldürülmüş olabileceği saptandı. Polisin yaptığı ilk çalışmada şahsın kimliği belirlenemezken, bir evde iple boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılıp bir araçla Kuyumcular Mahallesine getirilip yol kenarına atıldığı tahmin edildi.

İlk inceleme yapıldıktan sonra ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. Polis cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izi alınarak isminin belirlenmesine çalışması başlattı. Yapılan bu çalışmalarda şahsın Mustafa El Recep (42) olduğu, 2 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye geldiği belirlendi.



Zafer Aktaş özel ekip kurdurdu

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki deneyimli dedektiflerden özel ekip kurulması ve olayın aydınlatılması talimatını verdi. Dedektifler talimat üzerine harekete geçerek olay yerine çıkan bütün güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemine ait görüntüler saniye saniye incelendi. Polis yaptığı bu incelemede cesedin getirilip yola atıldığı otomobili tespit etti. Polis görüntülerden bu otomobili takibe başladı. Polis yaptığı çalışma sonucunda otomobilde 4 kişi olduğunu, şüphelilerin bölgede bulunan bir plastik fabrikası sahibi ve çalışanları olduğunu belirledi. Polis bu tespitin ardından harekete geçerek fabrikaya giderek iş yeri sahibi Serkan M. (34), çalışanlar İsa K. (34), Esat E. (38) ve usta başı Savaş İ.'yi (44) gözaltına aldı.



"Öldürmedik intihar etti, biz de korkup attık"

Emniyete getirilen şüpheliler buradaki sorgularında Mustafa El Recep'i kendilerinin öldürmedikleri söyledi. Ustabaşı Savaş İ. 15 Aralık Pazar günü fabrikaya geldiğini ve Mustafa El Recep'i kendisini asmış halde bulduklarını söyledi. Daha sonra patron ve diğer çalışanlarla konuşarak iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceklerini düşünerek cesedi yol kenarında attıklarını iddia etti.



"Üşümesin diye battaniyeye sardık"

Mustafa El Recep'in 2 hafta önce çalışmaya başladığını, kalacak yeri olmadığı için fabrikada yattığını söyleyen Savaş İ., cesedi attıktan sonra üşüyeceğini düşünüp battaniyeye sardıklarını söyledi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanmaları talebiyle sevk edilen zanlılardan Sekan M. ve Savaş İ. tutuklanırken diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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