Adana’da amatör balıkçıların oltasına köpek balıkları takıldı Amatör balıkçılar bota aldıkları balıkları inceledikten sonra tekrar denize bıraktı

"O benim sünnetim değildi"

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Adana’da botla balık avına çıkan amatör balıkçıların oltalarına 2 köpek balığı takıldı.

Karataş ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte balık avlamak için denize açılan Onur Kaan Şire’nin oltasına büyük bir balık takıldı. Oltayı çekmekte güçlük yaşayan Şire, denizden çıkan köpek balığını görünce şaşırdı. Aynı gün 2 köpek balığı yakalayan arkadaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Şire ve arkadaşları köpek balıklarını bota alıp, inceledikten sonra denize bıraktı.

ADANA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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