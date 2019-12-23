Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu

ADANA'da M.K. (38) sevgilisi Neslihan Akıllı'yı (34) yolunu kesip, direksiyon başında bıçakladı. Akıllı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar saldırgana linç girişiminde bulundu.

Olay, Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen Neslihan Akıllı, otomobiliyle seyir halindeyken yolu sevgilisi M.K. tarafından kesildi. Araçtan inip, direksiyon başındaki sevgilisiyle henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başlayan Kaya, yanında getirdiği bıçakla Akıllı'yı dili, boğazı ve karnından bıçakladı.

YARDIM ÇIĞLIĞI

Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışırken çevredekilerden yardım isteyen Akıllı'ya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan M.K., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalarak dövüldü. Ağır yaralanan Akıllı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler tarafından linç girişiminde bulunulan saldırgan Kaya da ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Saldırgan M.K.'nin aracından inip, Neslihan Akıllı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Neslihan Akıllı'nın çaresiz bir şekilde çevredekilerden yardım istediği anlar, görüntülere yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alınarak işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülecek.



ADANA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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