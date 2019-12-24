Adana’da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altına kaldı.

Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı otomobil ile okul ve işçi servisleri yolda kaldı. Kentin bir çok ana caddesi ve ara sokaklar sular altında kaldı.

Şehirdeki bazı okula giden yollar sular altında kaldığı için öğrenciler evlerine geri dönmek zorunda kaldı.

ADANA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

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