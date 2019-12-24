Adana'da bakkalda alışveriş yapan ve yolda yürüyen kadınların yanından geçerken cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kardeş yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olaylar, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir bakkal dükkanında ve Kuruköprü Mahallesi, Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilk olayda Rabia Y. (19), bir bakkala gidip alışveriş yapıp ayrıldıktan sonra cep telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

İkinci olayda ise 20 gün sonra Raife E. (28) caddede yürürken bir süre sonra telefonla eşini aramak istediğinde telefonunun olmadığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ekipleri olayları çözmek için çalışma başlattı. Polis zanlıları tespit etmek için güvenlik kamerası incelemesi başlattı. Yapılan incelemelerde zanlıların Ömer K. (31) ve ağabeyi Kenan K. (33) olduğu saptandı. Güvenlik kameraları incelendiğinde ağabeyin perdeleme yaptığı kardeşinin ise kadınların cebinden ya da çantasından cep telefonunu çaldığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından polis zanlıların Barbaros Mahallesi'nde oturduğu öğrenilince eve baskın yapıldı. Baskında zanlılar yakalandı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar, cep telefonlarını alıp sattıklarını söylediler. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer K. tutuklanırken, Kenan K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:16

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