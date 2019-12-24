Sel sularına kapılan çocuğu vatandaşlar kurtardı

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Adana'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Dün geceden buyana yağan ve okulların 1 gün tatil edilmesine neden olan şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir çocuk, yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapıldı. Çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Suya kapılan 11 yaşındaki Sami adındaki çocuk vatandaşlardan kurtarıldı.

ADANA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

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