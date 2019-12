Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı Dün geceden beri süren şiddetli yağış, narenciye, buğday ve soğan ekili arazileri sular altında bıraktı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, arazileri sular altında kalan çiftçinin perişan olduğunu söyledi

Adana’da dün geceden bu yana süren şiddetli yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Çiftçi şu an perişan. Asıl tahribat sular çekilince ortaya çıkacak” dedi.

Çukurova Bölgesi’ne düşen aşırı yağışlar nedeniyle kent genelinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Yüreğir ilçesine bağlı birçok mahallede ise tarım arazisini su bastı. Narenciye bahçeleri, soğan ve buğday tarlaları sular altında kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü metrekare başına ortalama 94 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.



“İnşallah afet olmaz”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı İHA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticinin perişan olduğunu söyledi. Başkan Doğan, geçen sene de aşırı yağış nedeniyle tarım arazilerinin sular altında kaldığını, bu nedenle de üreticinin zor günler geçirdiğini aktararak, “Dün gece saat 22.00’dan itibaren çok şiddetli yağış oldu. En çok yağış şu ana kadar Yüreğir ilçesinde kaydedildi. Bu yağışlar böyle devam ederse çiftçimiz zor durumda kalacak. İnşallah aynı sorunu yaşamayız. Yağış devam ederse ağaçtaki meyveler dökülecek. İnşallah afet olmaz” diye konuştu.



“Çiftçi şu an perişan”

Mehmet Akın Doğan, asıl tahribatın sular çekildiğinde ortaya çıkacağını ifade ederek, “Tarlaların çoğu sular altında. Çiftçi şu an perişan. Asıl sorun yağmurdan sonra ortaya çıkacak. Bazı yerlere araçlar giremiyor. Yağmur durana kadar ürünler zarar görecek” ifadelerini kullandı.

