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Adana’nın Feke ilçesinde kar yolları kapattı

İHA

Adana’nın Feke ilçesine bağlı birçok köye yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Toros dağları eteklerinde bulunan köy yolları geceden bu yana bastıran kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Feke ilçene bağlı Gaffaruşağı, Mansurlu köylerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Köy sakinleri Feke ilçesine ulaşım sağlayamadıklarını ifade ederek, çocuklarını bugün okula yollayamadıklarını kaydetti.
Toros dağ eteğinde bulunan Gaffaruşağı ve bir çok köyde çam ağaçlarının beyaza bürünmesiyle birlikte kartpostallık manzaralarda oluştu.

ADANA

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:55
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