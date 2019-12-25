Adana Venedik'e döndü 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle sular atında kalan sokaklar havadan görüntülendi

Adana’da dün geceden bu yana süren sağanak nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Adeta Venedik'e dönen kent drone ile havadan görüntülendi.

Kentte sağanak Pazartesi geceden bu yana devam ediyor. Eğitim ve öğretime dün ve bugün ara verilen Adana’da birçok ana yolda su baskınları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bazı yollar ise şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Birçok vatandaş araçlarının plakasını kaybetti. Şiddetli yağmur nedeniyle aracının plakasını kaybeden bir vatandaş, “Gece 12’de ahırımızı su bastı. Oraya gittik, suyun içerisine düşmüş. Gittim ama bulamadım. Başka bir plaka buldum. O da benim değildi. Arıyorum plakamı ama bulamadım” diye konuştu.

Venedik'e dönen kent havadan görüntülendi. Görüntülerde birçok aracın su altında kalarak kurtarılmayı beklediği, caddeleri ise suların bastığı görüldü.

ADANA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

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