Adana'da sele kapılıp menfez borusundan geçerek sürüklenirken belediye otobüs sürücüsü tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Sabri Tahla Kocamanla, hastaneden taburcu olur olmaz onu kurtaran otobüs şoförünü ziyaret edip teşekkür etti.

Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dün şiddetli yağışların yol açtığı sel bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. Mahallede kendilerine ait bakkal dükkanındaki görme engelli annesini eve götüren 8 yaşındaki Sabri Talha Kocamanla, evden bakkala geri dönerken yolda sele kapıldı. Selde sürüklenerek yardım isteyen çocuğun imdadına oradan geçmekte olan belediye otobüs şoförü Fatih Çakıcıoğlu koştu. Çakıcıoğlu, selde sürüklenen çocuğun peşinden hemen suya girerek arkasından koşmaya başladı. Ancak çocuk su birikintisinin olduğu yerdeki menfez borusuna düştü. Buna rağmen şoför arkasından koşmaya devam etti. Bir süre sonra çocuk borudan çıkıp tekrar selde sürüklenmeye devam ederken, sürücü çocuğun arkasından koşup onu yakaladı. Bu sırada onu gören diğer vatandaşlar da gelerek çocuğu sudan çıkardılar. Çocuk çağrılan ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Çocuk hastanede bir gün kaldıktan sonra bugün sabah taburcu oldu. Sabri Tahla, eve gitmeden kendisini kurtaran şoförü görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine baba Yıldırım Kocamanla, çocuğunu alarak kahraman sürücünün evine gitti. Sabri Talha, Çakıcıoğlu'nun elini öperek hayatını kurtardığı için ona teşekkür etti. Baba Kocamanla da sürücüye teşekkür etti.

Fatih Çakıcıoğlu yaşadığı o anları şöyle anlattı:

"Son durakta beklerken yağmuru izliyordum. Birden bir çocuk sudan geçerken ayağı kayıp düştü. Su içinde sürüklenmeye başladı. O an hiçbir şey düşünmeden hemen ben de araçtan inip arkasından suya girdim. Peşinden çocuğu yakalamak için koştum ama çamurda olduğu için yetişemedim. Arkasından onu kurtarmak için koşarken birden çocuk kayboldu menfeze düştü. O an ne yapacağımı bilemedim. Bir an geri çıkabileceğini düşünerek sudan çıkıp kenardan koşmaya başladım. O an çocuk çıktı. Ben de hemen suya tekrar girip çocuğu yakaladım. Oradan vatandaşlar da geldi ve çocuğu çıkartıp kurtardık. Benim de iki tane çocuğum var, kim olsa bunu yapardı. O an başka kimse yoktu, ben gördüm ve koştum. Kurtulduğu için çok mutlu oldum. O an bir şey olacak diye çok korkmuştum" dedi.

Sabri Talha ise evden bakkala gelirken sele kapıldığını, menfeze girince çıkamayacağını düşünerek çok korktuğunu belirterek, "Ancak beni şoför ağabey kurtardı. Ona çok teşekkür ediyorum" diyerek Çakıcıoğlu'na sarıldı.

Sabri Talha, daha sonra sele kapıldığı yere gidip düştüğü menfeze baktı.

