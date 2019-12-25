Yağmurda evsiz kalan kadın gözyaşlarına boğuldu

Adana'da Kasaplar ve Balıkçılar Çarşısı'nın yapımından dolayı istinat duvarı zarar gören ve yağmur yağınca duvarla birlikte merdivenleri çöken evin sahibi yaşlı kadın gözyaşı döktü.

Seyhan ilçesine bağlı Ali Dede Mahallesi'nde bir süre önce belediye tarafından Kasaplar ve Balıkçılar Çarşısı'nın inşasına başlandı. İnşaatın yanında bulunan evlerin istinat duvarlarında ve evlerde ise çatlaklar oluştu. Ancak aileler gidecekleri yerleri olmadığı için yıkılma tehlikesi olan evlerde oturmaya devam etti. İki gündür devam eden şiddetli yağmur nedeniyle zarar gören istinat duvarı ve evin merdiveni çökerken, yetkililer binanın tahliyesine karar verdi.

Ev sahibi Neşe Pınarbaşı, evde iki çocuğu ve torunuyla kaldığını, iki oğlunun cezaevinde olduğunu, bir çocuğunun ise öldüğünü söyledi. Kendisinin de hasta olduğunu belirten Pınarbaşı, "Buraya inşaat yapmayın evlerimiz zarar görür dedik dinletemedik. Bu inşaatı başlattılar, evlerimiz zarar gördü. Bugün de evimizin duvarı ve merdivenleri yıkıldı. Bizim başka gidecek yerimiz yok, dışarıda mı kalacağız. Şimdi biz ne yapacağız" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Pınarbaşı'nın evinin yanı sıra 2 ev de hasar gördü.

ADANA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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