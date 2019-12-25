6 ilçeyi Adana’ya bağlayan karayolu çöktü Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor

Adana'da 2 gündür süren kuvvetli sağanak nedeniyle 6 ilçeyi il merkezine bağlayan karayolunda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Adanaİmamoğlu karayolu Mustafalar mevkisinde aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. İmamoğlu, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini Adana merkeze bağlayan yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.
Ekipler onarım çalışmalarına başlarken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
ADANA
25 Aralık 2019 Çarşamba
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