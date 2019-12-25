Kızılay ile "Umuda Yolculuk" Kızılay gönüllleri okul okul gezerek, "Umuda Yolculuk" projesi kapsamında atölyeler kurup, çocukların hayal dünyalarının gelişimine katkı sunuyor

Kızılay Adana Şubesi, Genç Kızılay Adana ve Adana Toplum Merkezi işbirliğinde yürütülen “Umuda Yolculuk Projesi” kapsamında, okul okul gezerek, çocuklar için atölyeler kurup, gelecekleri için umut oluyor.

Proje kapsamında, dezavantajlı bölgelerdeki okulları gezerek, öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyen gönüllü gençler, kurdukları atölyelerde genç beyinlerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.

Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek, işbirliği ile öğrenme yaşantısı geçirmelerini sağlamak, akranlar arasında iletişimi ve uyumu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında belirlenen 4 okulda çalışmalar devam ediyor.

Projeye dahil olan okullardaki bütün öğrenciler 4 temel etkinlik istasyonuna katılma fırsatı buldu. Projede hem yerel halktan hem de yabancı gönüllüler yer aldı ve istasyonlarda öğrencilere eşlik ettiler. Proje dahilindeki okullarda , her sınıfta Origami, Kültür ve Dil, Hayal ve Sanat ve Bilim Atölyesi gerçekleşti. Ayrıca 4 dilde temel konuşma , diyalog köşeleri oluşturuldu.

Genç Kızılay gönüllülerinin katılımlarıyla halen 4 okulda gerçekleştirilen etkinliğe Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile Genç Kızılay Adana Başkanı Berkan Baysal da katıldı.

Başkan Ramazan Saygılı, projenin önemine dikkati çekerek, bu projede gönüllü olarak yer alan gençlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

ADANA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.