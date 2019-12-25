11 saat mahsur kaldılar, helikopterle kurtarıldılar Adana'da sel sularına kapıldıkları araçta yaklaşık 11 saat mahsur kalan 4 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Adana'da sel sularına kapıldıkları araçta 11 saat mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar ile Abdioğlu mahalleleri arasında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sele kapılan otomobilde bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların kurtarılması için haber verilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) harekete geçti. Ekipler, yerini tespit ettikleri vatandaşları olaydan 11 saat sonra helikopterle kurtardı. AFAD merkezine getirilen Ali Geyik (56), Ali Gümüş (62), Yasin Gümüş (25) ve Ramazan Gümüş'e (17) ikramda bulunuldu.

Ali Gümüş, 11 saat arabada mahsur kaldıklarını, ekiplerin kendilerini gelip kurtardığını belirterek, teşekkür etti.

ADANA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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