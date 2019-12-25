Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor Sandalyelerde namaz kılanlar, bu sefer de tabureyle saf tutmaya başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu cami ve mescitlerde tabure ve sandalyede ima usulüyle namaz kılanlara yeni düzenleme getirince cemaat mensupları, bu sefer de taburelerini ve katlanabilir sandalyelerini yanlarına alarak cemaatle birlikte saf tutmaya başladı.

Camilerde tabure, sandalye ve katlanabilir sandalye gibi yardımcı eşyalarla namaz kılan hasta, yaşlı ve oturup kalkmakta güçlük çeken vatandaşların ayrı saf oluşturup namaz kılması ‘Camiler kiliseye döndü’ eleştirilerine neden olmuştu. Bu eleştiriler sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ima usulüyle namaz kılanlara yönelik yeni düzenleme getirilerek, oturaklı ayrı saf uygulamasına yasak getirildi. Bu düzenlemeden sonra Adana'daki camilerde sandalye ve taburelerle ayrı saflarda ima usulüyle namaz kılanların bu kez taburelerini yanlarına alarak cemaatle beraber saf tutmaya başladıkları görüldü.

ADANA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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