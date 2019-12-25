Başkan Kocaispir geceyi Yüreğir’in sokaklarında geçirdi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yoğun yağıştan etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla geceyi acil müdahale ekibiyle birlikte Yüreğir'in mahallelerinde geçirdi.

2 gündür yağışların etkili olduğu Adana'da Yüreğir Belediyesi ekipleri tam kadro sahadaydı. Sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşların imdadına koşan Başkan Kocaispir, geceyi ekiplerin başında geçirdi, günün ilk ışıklarına kadar çalışmaları bizzat yönetti.

Yoğun yağış dolayısıyla su baskınlarından etkilenen vatandaşların geceyi güvenli bir şekilde geçirmeleri için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ''Yaklaşık 1 ay da yağması gereken yağış 2 günde yağdı. Adana'da yoğun yağış dolayısıyla birçok vatandaşımız mağdur oldu. Mağdur olan ailelerimize yardımcı olmak amacıyla belediyemize ait kültürevlerimizi ve taziye evlerimizi vatandaşlarımızın kullanımına açarak geceyi güvenli bir şekilde geçirmelerini sağladık. Vatandaşlarımıza çorba ve sıcak çay dağıttık. Hava düzelene kadar misafir edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Oluşan yoğun yağıştan dolayı zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için seferber olduklarını belirten Başkan Kocaispir, ''Gün boyu Adana Valiliği, Yüreğir Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ile koordineli olarak çalışarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalıştık. Kaymakamlık eliyle hasar tespit komisyonu kuruldu. Belediye olarak biz de katkı sunuyoruz. Dışarıda kalan vatandaşımıza ise belediyemize ait olan binaları açarak geceyi güvenli bir ortamda geçirmelerini sağlıyoruz'' şeklinde konuştu.

ADANA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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