Adana’da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Adana’nın Yüreğir ile Seyhan ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bulunan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Adana Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, ”Elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için ilimiz Yüreğir İlçesi Farabi Anadolu Lises, Doğakent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesi Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 26 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmişti. Adı geçen okullarımız haricindeki tüm okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

ADANA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

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