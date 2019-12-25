Bingöl’den arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana’da sele yakalandılar

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Bingöl’de soğuk hava şartları nedeniyle arılarını Adana’ya getiren arıcılar, yaşanan sel felaketinde büyük kayıp verdi.



İki gündür sağanak yağışın etkisi altında kalan Adana’da birçok tarla sular altında kaldı. Kış şartları sebebiyle arı kovanlarını Adana’ya getiren Bingöllü arıcılar, yaşanan sel felaketinde büyük kayıp verdiler. Çevredeki vatandaşlar ise, arıcıların sular altında kalan kovanlarını kurtarmaya çalıştığı anı cep telefonu ile görüntüledi.

ADANA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

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