Ceyhan'da eğitime 1 gün ara verildi

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde şiddetli yağışlar ve yaşanan su baskınları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Ceyhan ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için 26 Aralık 2019 Perşembe eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

ADANA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

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