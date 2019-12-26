Ressam Müge Süel "Günışığı" sergisini açtı

Ressam Müge Süel, 33 eserden oluşan ve “Günışığı” adını verdiği sergisini açtı.

Sergideki eserlerini mixedmedia karışık teknikle yapılmış fotoblok ve tuval üzerine transfer işlerdeki dokusal müdahale ile insan ve onun şiirsel yapısı izleyicisiyle buluşturduğunu söyleyen Ressam Süel, “Portrelerden oluşan sergimde birçok yaşam ve yüzün buluştuğu hikayelerle karşılaşmak mümkün” dedi.

1969, İstanbul doğumlu olan ve ÇÜ Eğitim Fakültesi Resimİş ve Sanat Eğitimi Bölümü'nde Grafik Anasanat Dalı'nda öğrenim gören, 1991 yılından bu yana sanat eğitimcisi olarak çocuk genç ve yetişkin gruplarla çalıştığını ve fahri ve resmi olarak mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Süel, sergideki eserler hakkında şunları kaydetti:

“Hayatlar buluşuyor. Konu olarak hep insanı seçiyorum. İnsanların hüzünleri, hırsı, kırılganlıkları, maskesiz, maskeli, korunaklı halleri, yalın, güçlü duruşları, yaşam içesinde diğer varlıklara yüklediği anlamlar, değerleri ve değer kayıpları, tüm bunlar beni ilgilendiriyor, önemsiyorum. Bir kedi ya da yelkenli figüründe bile insanın yüklediği anlamlarla yol aldığımı düşünüyorum. İzleyicinin kendinden bir şeyler bulması beni ilgilendiriyor, bunu önemsiyorum. İnsanı incelemeyi anlamayı anlatmayı seviyorum”

33 eserden oluşan sergi, Korart Sanat Galerisi’nde 15 Ocak 2019 tarihine kadar gezilebilecek.

ADANA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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