Bakan Kurum’dan afetzedelere "kentsel dönüşüm" sözü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da su baskınlarında zarar gören evleri ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da 4 gündür devam eden şiddetli yağmurdan dolayı evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Kurum, burada vatandaşlara "Kentsel dönüşüm projesi başlayacak" sözü verdi.

Kentte pazartesi geceden bu yana süren sağanaktan dolayı birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Bakan Kurum, kent protokolü ile yağmurdan zarar gören Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde oturan vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Kurum, bütün zararların karşılanacağını söyledi.

Bakan Kurum bir afetzedeye, “Yüreğir Belediye Başkanımıza talimat verdim. Bu alanda kentsel dönüşüm faaliyeti başlayacak” dedi.

ADANA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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