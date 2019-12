Soğuk algınlığından korunmak için 8 öneri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, soğuk algınlığından korunmak için sık ve etkili el yıkama alışkanlığı kazanılmasını, kapalı ortamlarda maske kullanılmasını, bol sıvı tüketilmesini, düzenli ve sağlıklı beslenilmesini, ortamın havalandırılmasını istedi

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, grip ve soğuk algınlığının özellikle aşırı soğuk havalarda neredeyse bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirterek, “Söz konusu can sıkıcı hastalıklardan bazı basit tedbirler ile korunmak mümkün” diyerek önerilerde bulundu.

Dr. Zeydan, soğuk algınlığının kuluçka süresinin 2 veya 3 gün sürdüğünü, sonrasında hastalığın hapşırma, öksürme ve burun akıntısı yoluyla kolayca yayıldığını söyledi. Dr. Zeydan, “Virüsler kapalı ortamlarda oldukça uzun bir süre canlı kalabildiğinden mümkün olduğunca bu gibi yerlerde bulunmamaya özen göstermek gerekiyor. Buralarda hasta kişilerin yaydığı virüsler, sadece solunum yolu ile değil aynı zamanda temas ettikleri eşyalar yoluyla da bulaşabiliyor. Bundan dolayı ortamdaki eşyaları ellemekten kaçınmak, ellenirse de elleri yüze temas ettirmeden sabunlu su ile iyice yıkamak gerekiyor” dedi.



Çocukları çok çabuk etkiliyor

Küçük çocukların soğuk algınlığına yetişkinlere göre çok daha sık ve kolay yakalandığını belirten Dr. Zeydan, bunun en önemli nedeninin ise kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda çocukların birbirleri ile yoğun bir şekilde temas halinde olmalarını gösterdi. Dr. Zeydan, çocukların bu gibi yerlerde virüsleri sürekli birbirlerine bulaştırdıklarını, bu nedenle de yetişkinlerin yılda ortalama 2 ila 4 defa soğuk algınlığına yakalanırken çocuklarda ise bu sayının 67’ye kadar çıkabildiğini ifade etti.



Kronik akciğer hastaları dikkat etsin

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı zaten risk altında olan KOAH ve astım hastalarının kışın daha da dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Zeydan, soğuk havalarda risk altındaki bu kişilerde meydana gelen basit enfeksiyonların kolayca zatürre ve bronşit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebildiğine dikkat çekti. Dr. Zeydan, özellikle kronik akciğer hastalığı olanların alabilecekleri tedbirler konusunda gerekirse bu aylarda doktorlarına tekrar danışmalarını tavsiye etti.



Her renk sebzemeyve tüketilmeli

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin hastalıklardan korunmada büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan Dr. Zeydan, “Özellikle mevsim sebze ve meyvelerini dengeli bir şekilde tüketmenin vücut direncini hastalıklara karşı artırdığı biliniyor. Kışın tezgahlarda bolca bulunan ve başta C vitamini kaynağı olan narenciye ürünleri olmak üzere her renkten kış sebze ve meyvesinin tüketimine ağırlık vermek, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı alınabilecek en kolay ve etkili önlemlerdendir” diye konuştu.



Bu önerilere kulak verin

Alınabilecek bazı basit tedbirlerle soğuk algınlığından korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Dr. Meriç Zeydan şu önerilerde bulunuyor:

"Sık ve etkili el yıkama alışkanlığı kazanın, hijyen kurallarına uyun

Öksürürken ağzınızı mendille veya kolunuzla kapatın

Kapalı ortamlarda bulunacaksanız maske kullanın

Bol miktarda sıvı tüketin

Düzenli ve sağlıklı beslenin

C vitamini açısından zengin besinlere sofranızda bolca yer verin

Bulunduğunuz kapalı ortamları sık sık havalandırın

Selamlaşmak için öpüşme alışkanlığını terk edin."

ADANA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.