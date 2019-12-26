Ceyhan’da bazı köyler ekili alanlar sular altında

Adana’nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köyler ve ekili alanlar sular altında kaldı.

Adana ve çevresini etkisi altına alan yağışlar Ceyhan Nehri’nin yükselmesine derelerin taşmasına neden oldu. Nehir kenarında bulunan bazı köyler ve ekili alanlar sular altında kaldı.

Ceyhan’ın Sarıbahçe Mahallesi’ndeki birçok ev, Cemevi sular altında kalırken, yetkililer mahsur kalan vatandaşlara botlarla erzak yardımı sağladı.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Aydar ile kurum müdürleri yağışlardan etkilenen yerlerde incelemede bulundu.

ADANA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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