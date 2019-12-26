Ceyhan’da kumar operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kumar oynadığı ve oynattığı belirlenen 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede "tombala" adı altında kumar oynandığını tespit etti.

Yapılan baskında çok sayıda tombala ve oyun malzemeleri ele geçirildi.

İşletme sahibi S.A isimli şüpheli ile kumar oynayan 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

ADANA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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