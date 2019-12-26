Ceyhan'da kaçak içki operasyonu 80 litre kaçak içki ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 80 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Ceyhan ilçe genelinde yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında kaçak içki ve sahte alkol satışı yapılan yerlerle ilgili denetim yapıldı. Büyükmangıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren İ.Y. isimli şahsa ait market ile Y.Ç. isimli şahsa ait Tekel bayisinde toplamda 80 litre "boğma" tabir edilen kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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