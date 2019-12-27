Adana'da bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı operasyonda bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis yaptığı baskında adreste bin 290 litre kaçak içki ele geçirdi. M.İ. ve M.İ. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Kaçak içkiler ise olay yerinde imha edildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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