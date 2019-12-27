Adana'da Rafadan Tayfa, film ve gösteri etkinliği Animasyon türü ikinci filmi vizyona giren Rafadan Tayfa’nın oyunculu özel gösterimi ve gösteri etkinliği 28 Aralık Cumartesi günü Optimum’da gerçekleşecek

Çocukları iyiye, güzele, dostluğa ve kardeşliğe yönlendiren karakterleri ile her bölümü heyecanla izlenen Rafadan Tayfa’nın animasyon türü "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin oyunculu özel gösterimi ile gösteri etkinliği 28 Aralık Cumartesi günü Adana'da yapılacak.

TRT Çocuk Kanalı’nın sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın ikinci filmi olan “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filminin oyunculu özel gösterimi 28 Aralık Cumartesi günü Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleşecek. Rafadan Tayfa ekibinin, Göbeklitepe'de atıldıkları gizemlerle dolu maceraları konu eden filmi izleyen çocuklar; Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldığı ortaya çıkan Göbeklitepe’nin nasıl inşa edildiğini, nasıl oluştuğunu, bugüne nasıl geldiğini de öğrenerek bilgi dağarcıklarını güçlendirecekler. Aynı gün filmin yanı sıra gösteri etkinliği ve imza günü de gerçekleşecek.

Filmin maskot karakterleri saat 13.00, 15.00 ve 17.00’de üç seans halinde gerçekleşecek olan gösteri etkinliği ve imza gününde çocuklara unutamayacakları eğlence dolu anlar yaşatacak.

ADANA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

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