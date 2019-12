Başarı için iyi yönetim ve stratejik düşünce şart Stratejik Düşünme ve Yönetim Sanatı tartışıldığı Sivil Diyalog Buluşmalarının 8. toplantısına Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ile Stratejist Danışman Sadullah Kısacık konuşmacı olarak katıldı

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, bir işe başlarken alınan risklerin stratejik düşünce ve stratejik planlama yaparak en aza indirilebileceğini belirtirken yönetim danışması Sadullah Kısacık da başarı için iyi bir yönetici ile iyi bir sistemin birarada olması gerektiğine dikkat çekti.

Türk Kızılayı, Yeşilay Cemiyeti, Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Adana Valiliği Sivil Toplumla İletişim Müdürlüğü, Eğitim Kalkınma İşbirliği ve Planlama Derneği’nin organize ettiği, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğini yaptığı Sivil Diyalog Buluşmaları toplantılarının bu ay gündemi Stratejik Düşünme ve Yönetim Sanatı oldu. Toplantıya Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ile Stratejist Danışman Sadullah Kısacık konuşmacı olarak katıldı.

Stratejik planlama konusunda toplantıya katılan paydaşları bilgilendiren Lütfi Altınsu, herhangi bir işe başlamadan önce stratejik düşünülmesi ve kararların bu yönde karar alınması gerektiğini aktardı. Stratejik düşünce ışığında stratejik planlamanın yapılması gerektiğini aktaran Altınsu, “Öncelikle işe mevcut durum analizleriyle başlamak gerekiyor. Analizlerimizin gerçekçi ve kapsamlı olması gerekiyor. Şimdi neredeyiz ve kendimizi nerede bulmak istiyoruz. Bunun hesaplarını iyi yapmalıyız. Gitmek istediğimiz yeri belirleyip oraya ulaşmak istediğimiz ekibin de bunda hem fikir ve kararlı olduğunu bilmek durumundayız. Kuruluş amacımızla varmak istediğimiz yere giderken kendimize bir rol belirlemeliyiz” diye konuştu.



Geri bildirimleri iyi analiz etmeliyiz

Mevcut durum analizlerinin iyi yapılması ve planlamanın mevcut duruma uygun olarak yapılması gerektiğini söyleyen Altınsu, “Mevcut durum ve rakiplerin iyi okunması, istişarede ve tercihlerde bulunması, odaklanması, dönüşü olmayan bir yola maddi ve manevi ortaklarının tüm gücüyle hedefe kilitlenmesi geri bildirimleri değerlendirmeyi ve ölçmeyi zamanında kullanması gereklidir” dedi. Altınsu, geri bildirimlerin iyi analiz edilmesi sonucunda var olan planlamanın tekrar gözden geçirilmesi sonucunda daha sağlıklı sonuçlar alınmasına neden olacağını ifade etti.

Stratejik düşüncenin, insanların hedeflerine garantili bir şekilde ulaşmak için aktif ve bilinçli bir şekilde görme, değerlendirme, plan yapma ve fikir üretme şekillerini tanımlayan bir dizi önemli özelliklere sahip etkili eylem olarak görüldüğünü belirten Altınsu, “Her şeyi yapamayız, her şeye odaklanamayız. Burada odaklarımızı belirlememiz gerekiyor. Hangi eylemleri kim yapacak ne zamana kadar yapacak ve bu eylemler hangi dönemde yeniden modifiye edilecek” dedi.



Amacımıza giden her yol mübah mıdır

Stratejik planlama yaparken amaca ulaşmak için her yolun mübah olup olmadığı sorusunu yönelten ve buna cevap veren Altınsu, bu konuda esas yol göstericinin şirketin değerleri olduğunu aktardı. Altınsu, “Turist çekmek için kumarhane açılabilir mi, göllerimizin kenarlarını konaklama ve eğlence merkezlerine teslim edebilir miyiz, balıkçılığı geliştirirken sulak alanlara ve yaban hayatına zarar verir miyiz, çocuklarımıza teknoloji öğretirken aile hayatımızı kültürel manevi değerlerimizi bozar mıyız.”



İşini iyi yapan herkes iyi bir yönetici olamaz

25.Dönem Ak Parti Adana Milletvekili olan stratejist danışman Sadullah Kısacık da yönetim ve yöneticilik kavramları üzerine tespit ve analizlerini paylaştı. Yöneticiliğin sağlıklı yapıldığı yerlerde refah seviyesinin daha yüksek olduğunu ifade eden Kısacık, “Yöneticilik becerileri doğuştan kazanılmaz sonradan öğrenilir” dedi. Personellikten yöneticiliğe geçiş aşamasının önemli olduğunu belirten ve genellikle işini iyi yapan personelin yönetici konuma geçirildiğini aktaran Kısacık, “Genelde işini iyi yapanı yönetici yaparız, sonra bir bakarız sonuçlar iyi gelmiyor. Eskiden kendinden sorumlu olan tek işi yapan ve onu iyi bilen bir insana eğitim vermeden başka insanların sorumluluğunu yüklüyoruz” diye ifade etti.

Aynı coğrafyada iki ülkeden birisi ekonomik ve sosyal olarak gelişmişken diğerinin çok kötü olabildiğini belirten Kısacık, aynı sektörde aynı işi yapan şirketlere bakıldığında birisi ihracat yapıp Türkiye’de ilk 500 şirket içine girmişken diğerinin kapanma aşamasında olabildiğini söyledi. Kısacık, “Buradaki farklılığı oluşturan temel sebep yönetici ve yönetim farklılığı. İyi yönetilen kurumlar büyüyüp gelişip üyelerine rahat bir yaşam sunuyorlar” diye konuştu.



Yöneticiliğe herkes talip ama yönetici donanımına sahip değil

Yöneticiği "Başkalarının vasıtasıyla iş görmektir, kendisine verilen imkanları belirli bir amaca ulaşmak için organize edebilmektir" diye belirten Kısacık, “Yöneticilik malzemeyi makineyi insanı amacı birlikte yönetmektir. Yöneticinin kilit noktası başkalarının çalışmalarını yönetmektir. Bizdeki yöneticiler her bireyin yaptığı işe dahil oluyor. Yöneticinin yapması gereken görev, başkalarının yaptığı işi, çatışmaları yönetmektir. Belirlenen amaca varmayı en hızlı şekilde gerçekleştirmektir” ifadelerinde bulundu.



Ülkemizde yönetim biliminin farkında değiliz

Yöneticilik eğitimi alınmadan yöneticilik yapıldığını belirten ve bir mesleği iyi yapıyor olmanın iyi bir yönetici olunacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Kısacık, “Stratejik planlamamız ve verilerimizle bir işe başlıyoruz, ileriyi hesaplamadığımız için başarılı olamıyoruz. Başarı için iyi sistem ve iyi yöneticinin birleştirilmesi gerekiyor. Risk analizi, fizibilite, insan kaynakları alanlarında eğitim almış bunları bilen kişidir. Görev dağılımlarını iyi gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

