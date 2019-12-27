Giray Bulak: “3 pozisyon verdik 2’si gol oldu”

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, Adanaspor maçının ardından, “Rakibe 90 dakika içerisinde 3 pozisyon verdik 2’si gol oldu” dedi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda 20 mağlup oldukları Adanaspor maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Giray Bulak, “Adanaspor’u tebrik ediyorum. Çok pozisyona girmediler ama yendiler. Rakibe 90 dakika içerisinde 3 pozisyon verdik 2’si gol oldu. Hücum bölgesinde ki oyuncularımız çok iyi oyuncular değil” diye konuştu.

ADANA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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