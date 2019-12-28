Çocuklar ses yarışmasında yeteneklerini sergiledi Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘O Ses Vakıfbank’ yarışmasında yetenekleri ile alkış aldı

Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘O Ses Vakıfbank’ yarışmasında yeteneklerini sergiledi. Yarışmaya, yöresel kıyafetlerle sahneye çıkarak, Anadolu’nun farklı yörelerine ait ezgileri seslendiren çocuklar damga vurdu.

Adana’nın Çukurova ilçesinde eğitim veren Vakıfbank Ortaokulu’nun bu yıl 4’üncü kez düzenlediği, ‘O Ses Vakıfbank 2019’ yarışmasına Çukurova Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı.

Okul Müdürü Alper Teke, Müzik Öğretmenleri Ümit Ziya Koç, Özden Sümer Güleç ve Filiz Yüksel’ın katkıları ile düzenlenen etkinlikte, sahne performansları ile usta sanatçılara taş çıkaran öğrenciler, izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Oğuzhan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Pınar Özşen, Nurettin Topçu İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Fatma Bağ, Hacı Ahmet Atıl Müzik Öğretmeni Ülfet Nuralış’ın Jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, seslendirilen türkülere Sanat Akademisi Sahibi Fikret Özşen bağlaması ile eşlik etti. Yöresel kıyafetlerle sahneye çıkan öğrenciler, sergiledikleri performansla velilere ve vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı.



Kazananlara plaket verildi

Ses tonu, sahne hakimiyeti, jest ve mimiklerin kullanılmasını değerlendiren jüri üyelerinin yaptığı puanlama sonucunda yarışmanın birincisi “Ben Buralı Değilim” eserini seslendiren Sudenaz Ayaz oldu.

“Magosa Limanı” türküsünü seslendiren İlke Genç’in ikinci olduğu yarışmanın üçüncüsü ise seslendirdiği “Güldaniye” türküsü ile Gülce Çakır oldu. Yarışmasının sonunda ilk üçe giren öğrencilere plaket takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de katılım belgesi verildi.



“Çocuklarımız türküleri tanısın istedik”

Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke, ‘O Ses Vakıfbank’ yarışmasını bu yıl dördüncü kez düzenlediklerini söyledi.

Alper Teke, “ ‘O Ses Vakıfbank’ yarışmasının amacı, Türk kültürünü, Türk müziğini öğrencilere tanıtmak ve sevdirmek. Bin 600 öğrenci arasından seçilen 12 öğrencimiz, canlı orkestra eşliğinde çalışma yaparken, yaparken hem tecrübe kazanıyor hem de söyledikleri eserlerin hangi yöreye ait olduğunu öğreniyor. Kısacası bu organizasyonu düzenlerken temel amacımız öğrencilerimizi yarıştırmak değil, kültürlerimizi aktarmak” dedi.

ADANA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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