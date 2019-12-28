Karaisalı Kaymakamı Kaya’dan lösemili çocuklara destek Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçe merkezinde bulunan Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin düzenlediği lösemili çocuklar yararına yapılan etkinliğe katıldı

Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçe merkezinde bulunan Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin düzenlediği lösemili çocuklar yararına yapılan etkinliğe katıldı.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ve Ak Parti İlçe Başkanı Cavit Namdar ile birlikte etkinliğe giden Kaymakam Kaya, gerçekleştirilen bu farkındalığı yüksek olan etkinlikte öğrenci velilerinin ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirdi.

Kaymakam Kaya, “Katkılarından dolayı okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrenci velilerine ve öğrencilere teşekkür ederken,”Bu tarz etkinlikler farkındalığı artırmakta ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamakta olup, yıl boyunca da benzeri birçok etkinliğin yapılacaktır” dedi.

Kaymakam Mehmet Kaya, etkinlikte Yörük yemek kültürü arasında bulunan sıkmayı, yapan kadınların yanına giderek, sıkmanın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrendi.

ADANA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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