Adana’da selden zarar gören arıcılara destek Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer ve Adana Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya, 3 bin 500 kovanın bulunduğu bölgede yaşanan zararı yerinde inceleyerek, arıcılara destek oldu

Kışın Bingöl soğuğundan kaçıp kovanlarını Adana'ya getiren 15 arı yetiştiricisinin 3 bin 500 kovanı yaşanan sel felaketinden büyük zarar gördü.

Adana’da yoğun sağanak yağışlar sonrasında yaşanan sel felaketinden arı yetiştiricileri de etkilendi. Bingöl bölgesinden Adana’ya gelip arı yetiştiriciliği yapan 15 yetiştirici büyük zarar gördü. Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer ve Adana Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya, 3 bin 500 kovanın bulunduğu bölgede yaşanan zararı yerinde görmek ve arıcılara destek olmak amacıyla kovanların bulunduğu tarlaları ve bahçeleri ziyaret etti.



"Arı Yetiştiricileri Birliği olarak her şeyin üstesinden geliriz"

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, selden etkilenen arıcılara hızlıca müdahale edilmesini sağlayan ve zararın daha fazla büyümesinin önüne geçen Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin’e ve Adana Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Üzer, “Bugün kontrol ettik arı kovanlarının çoğu gitmiş. Bu süreç yaşanırken ilk olarak sabah saat 6'da bana haber geldi. Merkez birlik başkanımızı aradık hemen Adana ile irtibata geçtiler. Bir kriz masası kuruldu bunun büyük faydasını gördük. Bu sıkıntılarda insan arkasında büyük bir destek gördüğü zaman biraz daha rahatlıyor. Verilen desteklerle ilgili şikayetimiz veya sıkıntımız yok ama zararımız çok. Biz büyük bir camiayız ve bu işin üstesinden geliriz, arkadaşlarımızın zararlarıyla ilgili gereken raporlar tutuldu, bu arkadaşlarımıza gerekli desteği vereceğiz. Zarar gören arıcılarımızın yanındayız” diye konuştu.

Arı yetiştiricisi Mahmut Uyar, arı kovanlarını koydukları bahçe ve tarlaların sel altında kaldığını ve hızlı bir şekilde gerekli yerlere müracaatlarda bulunduklarını söyledi. Uyar, “Yağmur yağınca sel geldi, buralar hep suyla doldu, kovanlar suyun altında kaldı. Olay anında gerekli yerlere müracaatlarda bulunduk bize büyük bir destek gösterdiler. Bize kepçe getirdiler buraya küçük bir kanal açtık, borularla kanaldan su gideri verdik, kum getirip set oluşturduk” dedi.

93 yılından beri arıcılık yaptığını belirten Abdulmenef Çağlayan, daha önce bu şekilde bir yağmur ve sel görmediğini aktardı. Çağlayan, Bingöl arıcılarının kışın Bingöl bölgesinden kardan kaçıp bu bölgelere geldiğini söyledi. AdanaMersin bölgesinde Bingöl'den yaklaşık bin arıcının bulunduğunu aktaran Çağlayan, “Yağmur yağdığında biz memleketteydik. Buradaki bahçe sahipleri bize haber verdi hemen Adana’ya geldik. Geldiğimizde kovanları su basmıştı, sular 2 metreye kadar yükselmişti, o gece hiçbirimiz suyun içine giremedik. Bu bölgede bulunan bütün arıcılarımız aynı yerde değil aralarında 23 kilometre mesafe var” diye konuştu.

